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На Северном флоте восстанавливают танк M3 Lee времен Великой Отечественной
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На Северном флоте восстанавливают танк M3 Lee времен Великой Отечественной 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На Северном флоте поставлена задача восстановить танк до заводского состояния.
Специалисты Северного флота восстанавливают американский танк М3 Lee времен Второй мировой войны. Уникальный экспонат был поднят на поверхность в июне, на дне Баренцева моря он пролежал 75 лет, но несмотря на это неплохо сохранился.
На танке осталось стрелковое вооружение, но чтобы оценить состояние узлов и агрегатов, нужно для начала очистить корпус.
М3 Lee затонул зимой в 1943 года вместе с кораблем, который должен был доставить северный конвой по ленд-лизу в СССР. Судно разбилось о камни у острова Кильдин, экипаж погиб. Спасти советским морякам удалось только часть груза, но танк, названный в честь американского генерала, ушел на дно.
«Хотелось бы его восстановить, и задача такая поставлена, не до музейного состояния, а до состояния боевой единицы, до заводского состояния. Чтобы он ездил и выполнял тот функционал, который ему был предназначен как боевой машин», — отметил командующий Северным флотом Николай Евменов.
У отдельного ремонтного батальона Северного флота имеется большой опыт по восстановлению такой бронетехники. Там уже работали с танками «Шерман», а в прошлом году при батальоне сформировали специальный исторический взвод. Получив вторую жизнь, боевые машины участвуют в военных парадах, реконструкциях и выставках.
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