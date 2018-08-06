На Северном флоте восстанавливают танк M3 Lee времен Великой Отечественной

На Северном флоте поставлена задача восстановить танк до заводского состояния.

Специалисты Северного флота восстанавливают американский танк М3 Lee времен Второй мировой войны. Уникальный экспонат был поднят на поверхность в июне, на дне Баренцева моря он пролежал 75 лет, но несмотря на это неплохо сохранился.

На танке осталось стрелковое вооружение, но чтобы оценить состояние узлов и агрегатов, нужно для начала очистить корпус.

М3 Lee затонул зимой в 1943 года вместе с кораблем, который должен был доставить северный конвой по ленд-лизу в СССР. Судно разбилось о камни у острова Кильдин, экипаж погиб. Спасти советским морякам удалось только часть груза, но танк, названный в честь американского генерала, ушел на дно.

«Хотелось бы его восстановить, и задача такая поставлена, не до музейного состояния, а до состояния боевой единицы, до заводского состояния. Чтобы он ездил и выполнял тот функционал, который ему был предназначен как боевой машин», — отметил командующий Северным флотом Николай Евменов

У отдельного ремонтного батальона Северного флота имеется большой опыт по восстановлению такой бронетехники. Там уже работали с танками «Шерман», а в прошлом году при батальоне сформировали специальный исторический взвод. Получив вторую жизнь, боевые машины участвуют в военных парадах, реконструкциях и выставках.