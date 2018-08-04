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На Северном флоте стартовал чемпионат по военно-прикладному спорту
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На Северном флоте стартовал чемпионат по военно-прикладному спорту 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования, в которых принимают участие 15 команд от объединений, соединений и воинских частей СФ, включают метание гранаты на дальность и на точность, бег в военной форме одежды на 3000 м и марш-бросок с оружием на 10 км.
Сегодня на Северном флоте стартовал чемпионат по военно-прикладному спорту.
Соревнования, в которых принимают участие 15 команд от объединений, соединений и воинских частей Северного флота, будут проходить на специально-оборудованной трассе вблизи города Оленегорска.
Состязания проводятся по трем видам военно-прикладного-спорта — метание гранаты на дальность и на точность, бег в военной форме одежды на 3000 метров и марш-бросок с оружием на 10 километров.
На Северном флоте подобные состязания проводятся регулярно и вызывают большой интерес военнослужащих как сухопутных и береговых воинских частей, так и представителей корабельных соединений.
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