На Северном флоте стартовал чемпионат по военно-прикладному спорту

Соревнования, в которых принимают участие 15 команд от объединений, соединений и воинских частей СФ , включают метание гранаты на дальность и на точность, бег в военной форме одежды на 3000 м и марш-бросок с оружием на 10 км.

Сегодня на Северном флоте стартовал чемпионат по военно-прикладному спорту.

Соревнования, в которых принимают участие 15 команд от объединений, соединений и воинских частей Северного флота, будут проходить на специально-оборудованной трассе вблизи города Оленегорска

Состязания проводятся по трем видам военно-прикладного-спорта — метание гранаты на дальность и на точность, бег в военной форме одежды на 3000 метров и марш-бросок с оружием на 10 километров.

На Северном флоте подобные состязания проводятся регулярно и вызывают большой интерес военнослужащих как сухопутных и береговых воинских частей, так и представителей корабельных соединений.