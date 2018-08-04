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Белорусская армия получила новые БТР и минометы
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Белорусская армия получила новые БТР и минометы 

Мир24 4 августа 2018
На вооружение 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады Беларуси поступили новые бронетранспортеры БТР-70МБ1 и минометы 2Б23 «НОНА М1» калибром 120 миллиметров, сообщает «Российская газета».
Военнослужащим передали 32 БТР и 18 минометов для батарей смешанного артиллерийского дивизиона бригады. Технику вручил заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Сергей Симоненко.
БТР-70МБ1 представляет собой модернизированный на белорусских предприятиях бронетранспортер БТР-70. Техники улучшили трансмиссию и корпус бронемашины. На БТР поставили дизельный двигатель мощностью 260 лошадиных сил. Машина двигается по шоссе со скоростью 80 километров в час, на плаву — до 9 километров.
Новый бронетранспортер оснащен современной радиостанцией Р-181-50 ТУ «Дрофа» (также производства Беларуси) и системой установки дымовых завес.
Дальность стрельбы миномета 2Б23 достигает девяти километров. Миномет буксируется на белорусском автомобиле. Максимальная скорость движения по шоссе — 80 километров в час, по бездорожью — 40. Машина также может десантироваться на штатных платформах сил специальных операций парашютным способом.
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