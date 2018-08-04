Отряд ПДСС Крымской военно-морской базы уничтожил условных диверсантов

В результате успешных действий военнослужащих отряда «диверсанты» были нейтрализованы.

В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы (ВМБ) провел плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

По замыслу учения, в ходе патрулирования акватории экипаж дежурного противодиверсионного катера «Грачонок» обнаружил в гавани неизвестную быстроходную моторную лодку. Цель не отвечала на запросы и была идентифицирована как условный противник.

После установления координат нарушителя, направления его движения и скорости на перехват цели выдвинулся быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов.

При сближении с целью условные диверсанты оказали сопротивление. В результате успешных действий военнослужащих отряда ПДСС «диверсанты» были нейтрализованы.