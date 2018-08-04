Миноносец «Беспокойный» стал музеем

У легендарного крейсера «Аврора» появился конкурент. В Кронштадте открыли еще один корабль-музей. Эскадренный миноносец «Беспокойный» теперь на вечной стоянке и уже принимает первых посетителей, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Лена Петревска.

Новая жизнь эсминца начинается в торжественной обстановке. Теперь «Беспокойный» не боевой миноносец, а самый большой музей-корабль в России . Его длина 156 метров, это на 30 метров больше «Авроры». «Он заживет новой своей жизнью, что очень важно. Было построено 20 таких кораблей, но только этот останется на память, и все другие будут жить в нем», — отметил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов . «Беспокойный» сошел со стапелей в еще Ленинграде в 1990-м. Участвовал в боевых походах и учениях, а в 1994 сопровождал яхту королевы Великобритании Елизаветы Второй во время ее визита уже в Петербург.

«Вашему вниманию представлена артиллерийская установка АК 130, калибр снарядов 130 миллиметров, назначение — поражение воздушных, надводных целей», — доложил капитан корабля Вадим Галанин.

Когда-то грозные пушки — теперь просто экспонаты. Команде корабля, а на эсминце служат 18 человек, понадобилось два месяца, чтобы сделать из оснащения боевого корабля музейную экспозицию. «Выкрасили весь корабль, нанесли везде маркировку, все согласно документам. Сейчас занимаемся подготовкой внутренних помещений», — рассказал капитан корабля. Уже в первые полчаса после открытия на корабле десятки посетителей. Такой музей в Кронштадте ждали. Там почти в каждой семье есть моряки. «Все можно посмотреть, потрогать, ребенку и нам, взрослым, интересно», — говорят Светлана и Александр Алефан. «Беспокойный» будет вести и воспитательную работу. На нем будут проводить лекции и занятия для кадетов, юнармейцев и всей молодежи, которая любит море.

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