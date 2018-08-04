Ещё
Миноносец «Беспокойный» стал музеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миноносец «Беспокойный» стал музеем 

Мир24 1 час назад
У легендарного крейсера «Аврора» появился конкурент. В Кронштадте открыли еще один корабль-музей. Эскадренный миноносец «Беспокойный» теперь на вечной стоянке и уже принимает первых посетителей, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Лена Петревска.
Новая жизнь эсминца начинается в торжественной обстановке. Теперь «Беспокойный» не боевой миноносец, а самый большой музей-корабль в России. Его длина 156 метров, это на 30 метров больше «Авроры». «Он заживет новой своей жизнью, что очень важно. Было построено 20 таких кораблей, но только этот останется на память, и все другие будут жить в нем», — отметил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов. «Беспокойный» сошел со стапелей в еще Ленинграде в 1990-м. Участвовал в боевых походах и учениях, а в 1994 сопровождал яхту королевы Великобритании Елизаветы Второй во время ее визита уже в Петербург.
«Вашему вниманию представлена артиллерийская установка АК 130, калибр снарядов 130 миллиметров, назначение — поражение воздушных, надводных целей», — доложил капитан корабля Вадим Галанин.
Когда-то грозные пушки — теперь просто экспонаты. Команде корабля, а на эсминце служат 18 человек, понадобилось два месяца, чтобы сделать из оснащения боевого корабля музейную экспозицию. «Выкрасили весь корабль, нанесли везде маркировку, все согласно документам. Сейчас занимаемся подготовкой внутренних помещений», — рассказал капитан корабля. Уже в первые полчаса после открытия на корабле десятки посетителей. Такой музей в Кронштадте ждали. Там почти в каждой семье есть моряки. «Все можно посмотреть, потрогать, ребенку и нам, взрослым, интересно», — говорят Светлана и Александр Алефан. «Беспокойный» будет вести и воспитательную работу. На нем будут проводить лекции и занятия для кадетов, юнармейцев и всей молодежи, которая любит море.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Обнародованы засекреченные документы о создании ВДВ Путин отметил мужество и преданность «крылатой пехоты» Россия предоставила Казахстану «военный» сигнал ГЛОНАСС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пригрозил России третьей мировой402
Петросяна уличили в подлости44
Новая возлюбленная Петросяна345
Москвичей приготовили к температурному «аду»7
Так не договаривались: Армения взялась за друзей России104
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
02:16
На Украине разоблачили «плачевное» состояние армии
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение