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Международный конкурс «Инженерная формула» в ЮВО посетили более 3 тыс. зрителей
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Международный конкурс «Инженерная формула» в ЮВО посетили более 3 тыс. зрителей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самым зрелищным этапом соревнований стало, маневрирование инженеры плавающих транспортеров (ПТС) с загруженными военными КамАЗами на Волго-Ахтубинском канале.
Финал конкурса «Инженерная формула» Армейских международных игр «АрМИ-2018», который состоялся 4 августа в Волгоградской области, посетили более 3 тыс. человек.
Самым зрелищным этапом соревнований стало, маневрирование инженеры плавающих транспортеров (ПТС) с загруженными военными КАМАЗами на Волго-Ахтубинском канале.
Помимо военных состязаний для посетителей были организованы около 30 интерактивных площадок, выступление творческих коллективов города Волгограда и Волжского, выставка водолазного снаряжения, современных образцов вооружения и специальной техники инженерных войск, а также мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
В конкурсе принимали участия около 100 военных инженеров в составе команд из России, Пакистана, Китая, Сербии и Беларуси, было задействовано около 30 единиц инженерной техники, в том числе машины для отрывки котлована МДК, путепрокладчики БАТ, инженерные машины разграждения ИМР и плавающие транспортеры ПТС.
Также, впервые в конкурсе приняла участие команда из Исламской Республики Пакистан.
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