Китайская сторона организовала выполнение огневых упражнений качественно и без срывов

После каждой стрельбы судьи выезжали на проверку мишеней и производили их замену на новые, лично проверяли результаты стрельбы, а мищени подшивали к протоколам стрельб.

На полигоне «Адмиральская гора» в городе Цуаньчжоу КНР во время проведения конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск «Морской десант — 2018» мишенное поле работало четко и было накрыто согласно положения о конкурсе.

Мишени, ростовые и грудные, размещались рубежами по несколько штук на дистанции от 150 до 425 метров для поражения из автоматов и пулеметов, а 625 метров-для снайперов. Стрельба из противотанкового оружия велась по неподвижной мишени типа «танк» на расстоянии 325 метров.

После каждой стрельбы судьи выезжали на проверку мишеней и производили их замену на новые, лично проверяли результаты стрельбы, а мищени подшивали к протоколам стрельб.

Неукоснительно на огневых рубежах старшие требовали соблюдения мер безопасности при обращении с оружием.

В качестве стрелкового оружия для участия в соревнованиях морпехи использовали 7,62-мм снайперские винтовки «Тип-85», 5.8-мм легкие пулеметы «Тип-95» и 5,8-мм автоматы, а также 40-мм ручные противотанковые гранатометы «Тип-69».