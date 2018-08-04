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На закрытии конкурса «Рембат» в Омске установили рекорд ВС РФ по буксированию танков
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На закрытии конкурса «Рембат» в Омске установили рекорд ВС РФ по буксированию танков 

ТАСС 4 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Рекорд Вооруженных сил России установлен на закрытии международного конкурса «Рембат — 2018» в Омске. Новая ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 одновременно тащила шесть танков Т-80, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.
"Экипаж БРЭМ-80 установил рекорд по одновременному буксированию гусеничной техники. На церемонии закрытия конкурса БРЭМ-80 транспортировал сцепленные между собой шесть танков Т-80, общим весом более 270 тонн. При этом вес самой ремонтной техники — 46 тонн", — сказали в пресс— службе.
Ранее корпорация «Уралвагонзавод» сообщала, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) впервые демонстрируется в динамике на соревнованиях «Рембат — 2018». Несколько дней новая техника проходила испытания на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
БРЭМ предназначена для эвакуации поврежденной, неисправной и застрявшей бронетанковой техники, а также для проведения необходимого ремонта танков, БМП и бронетранспортеров в полевых условиях. Вес машины — 46 тонн, она способна развивать скорость до 70 км/ч. БРЭМ оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой с гидравлическим приводом.
Международный конкурс специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат — 2018» в рамках Армейских международных игр (АрМИ — 2018) прошел в Омске с 29 по 4 августа. Соревновательная программа включала четыре этапа: индивидуальную гонку, огневую подготовку, военно-спортивную и смешанную эстафеты. В конкурсе принимали участие военнослужащие из двух стран. В результате первое место завоевала команда России, на втором военнослужащие из Китая.
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