На закрытии конкурса «Рембат» в Омске установили рекорд ВС РФ по буксированию танков

МОСКВА , 4 августа. / ТАСС /. Рекорд Вооруженных сил России установлен на закрытии международного конкурса «Рембат — 2018» в Омске . Новая ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 одновременно тащила шесть танков Т-80, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

"Экипаж БРЭМ-80 установил рекорд по одновременному буксированию гусеничной техники. На церемонии закрытия конкурса БРЭМ-80 транспортировал сцепленные между собой шесть танков Т-80, общим весом более 270 тонн. При этом вес самой ремонтной техники — 46 тонн", — сказали в пресс— службе.

Ранее корпорация «Уралвагонзавод» сообщала, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) впервые демонстрируется в динамике на соревнованиях «Рембат — 2018». Несколько дней новая техника проходила испытания на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.

БРЭМ предназначена для эвакуации поврежденной, неисправной и застрявшей бронетанковой техники, а также для проведения необходимого ремонта танков, БМП и бронетранспортеров в полевых условиях. Вес машины — 46 тонн, она способна развивать скорость до 70 км/ч. БРЭМ оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой с гидравлическим приводом.