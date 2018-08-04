Ещё
Десять «Терминаторов» в дивизию на УУрале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десять «Терминаторов» в дивизию на УУрале 

News.ru 57 минут назад
Десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) предоставят 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Поступление новой техники ожидается осенью.
В мае командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин высоко оценил «Терминаторов».
«Хорошая боевая машина. Я её апробировал в боевых условиях», — отметил он.
Боевые гусеничные машины оборудованы мощным вооружением и современными приборами управления огнём. Они имеют высокую манёвренность и способны поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также вместе с войсковой ПВО сбивать вертолёты и малоскоростные самолёты, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что в последние годы на Западе активно занимаются созданием и тестированием легальных «умных» наркотиков: веществ, повышающих боевые навыки солдата с максимальной пользой и минимальными побочными эффектами.
News.ru: последние новости
Морские пехотинцы захватили диверсантов Индия хочет купить у США системы ПВО В учениях на Балтике участвуют свыше 10 боевых кораблей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пригрозил России третьей мировой152
Новая возлюбленная Петросяна317
Авиакатастрофа под Красноярском: найдены «черные ящики»24
«Путин получит Украину тепленькой»654
Более 400 человек ищут унесенных рекой детей в Сочи7
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение