Десять «Терминаторов» в дивизию на УУрале

Десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) предоставят 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Поступление новой техники ожидается осенью.

В мае командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин высоко оценил «Терминаторов».

«Хорошая боевая машина. Я её апробировал в боевых условиях», — отметил он.

Боевые гусеничные машины оборудованы мощным вооружением и современными приборами управления огнём. Они имеют высокую манёвренность и способны поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также вместе с войсковой ПВО сбивать вертолёты и малоскоростные самолёты, передаёт «Интерфакс»

Ранее News.ru писал, что в последние годы на Западе активно занимаются созданием и тестированием легальных «умных» наркотиков: веществ, повышающих боевые навыки солдата с максимальной пользой и минимальными побочными эффектами.