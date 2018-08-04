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Около 60 выпускников этого года прибыли в соединения и воинские части Забайкальского объединения ВВО
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Около 60 выпускников этого года прибыли в соединения и воинские части Забайкальского объединения ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Только в июле подразделения пополнили свыше 40 офицеров, в том числе две девушки-лейтенанта.
В соединения и воинские части общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, с начала текущего года прибыло около 60 лейтенантов-выпускников образовательных учреждений высшего образования Министерства обороны Российской Федерации этого года.
Только в июле подразделения общевойскового объединения пополнили свыше 40 офицеров, в том числе две девушки-лейтенанта, пополнившие медицинское и топографическое подразделения.
Для прохождения службы прибыли специалисты различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии, связи, РХБ защиты, противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, инженерных получили распределение в воинские части.
Для приёма и размещения прибывающих офицеров в объединении на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.
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