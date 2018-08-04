Около 60 выпускников этого года прибыли в соединения и воинские части Забайкальского объединения ВВО

Только в июле подразделения пополнили свыше 40 офицеров, в том числе две девушки-лейтенанта.

Только в июле подразделения общевойскового объединения пополнили свыше 40 офицеров, в том числе две девушки-лейтенанта, пополнившие медицинское и топографическое подразделения.

Для прохождения службы прибыли специалисты различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии, связи, РХБ защиты, противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, инженерных получили распределение в воинские части.

Для приёма и размещения прибывающих офицеров в объединении на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.