«Сармат»: чем опасна новая русская баллистическая ракета

Второе пришествие «Сатаны», судя по всему, уже не за горами. Выступая с Посланием к Федеральному Собранию, президент Владимир Путин заявил, что Россия начала активные испытания нового ракетного комплекса «Сармат». Он придёт на смену советскому комплексу «Воевода», которому западные военные дали угрожающее название «Сатана». Но в отличие от своего предшественника, новое оружие таит куда большую опасность для противников.

Мощь в любых условиях

«В настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат», — сообщил Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию, добрая часть которого была посвящена обсуждению новейшего российского стратегического вооружения.

Президент не поскупился на подробности, рассказывая о новом ракетном комплексе, достоверной информации о котором до этого момента было не так много. По его словам, потенциал ракеты «Сармат», или по классификации НАТО Satana-2, выше, чем у «Воеводы». В частности, количество и мощность боевых блоков у разработки больше. Кроме того, ее оснастили самыми современными системами преодоления ПРО и ядерными боеприпасами, в том числе гиперзвуковыми. [С-BLOCK]

Таким образом, президент подтвердил, что создатели нового комплекса не стремились максимально нагрузить разработку боевыми частями, а старались придать ей такие свойства, которые затруднят её перехват средствами ПРО. Добиться этого удалось за счёт уменьшения активного участка полёта ракеты, вес которой едва превышает 200 тонн. Увеличив энергетические возможности «Сармата», удалось обеспечить его применение в любых условиях. [С-BLOCK]

Смена приоритета в концепции в сторону эффективности доставки боеголовок, пускай в ущерб их количеству, положительно отразилась и на дальности работы комплекса. Если у «Воеводы» ракета могла поражать цели на максимальном расстоянии в 11 тысяч километров, то у новой системы, по словам Путина, ограничений практически нет. Впрочем, эксперты утверждают, что пределы дальности полета у комплекса всё же имеются: при лёгком заряде — около 16 тысяч километров.

Этого, впрочем, вполне достаточно, чтобы атаковать цели, для достижения которых надо преодолеть Северный или Южной полис. «Сармат» — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — заверил Путин.

Разговор по существу

Разговор о новых вооружениях в ходе обращения к Федеральному Собранию — нетипичная вещь даже для российских политических реалий. Предыдущие Послания были полны ярких и экспрессивных оценок международной ситуации, в том числе действий США на мировой арене, однако до непосредственного «бряцания оружием» дело не доходило.

В своей речи Владимир Путин ясно обозначил, что работа над перспективной техникой и вооружением — ответ на вызов, который США бросили безопасности России, в одностороннем порядке выйдя из договора по ПРО и разместив ракетные системы практически по всему периметру нашей страны. Два района ПРО — в Румынии Польше — уже появились в Европе. В планах — установка систем в Японии Южной Корее . В дополнение к этому, сообщил президент, в непосредственной близости от России находятся пять крейсеров и 30 эсминцев морской группировки противоракетной обороны американцев. [С-BLOCK]

Все эти действия Россия, безусловно, не могла оставить без ответа. Собственно, благодаря «Сармату» Москве удалось обнулить эффективность последних действий Вашингтона. Однако зачем нужно было говорить об этом столь открыто?

Любопытно, что накануне выступления Путина министр иностранных дел Сергей Лавров на Конференции по разоружению обвинил США в подготовке вооружённых сил Европы к применению тактического ядерного оружия против России. Москву в первую очередь беспокоит существенное изменение подходов Вашингтона, предусмотренное обновлённой версией ядерной стратегии, о которой стало известно в начале января 2018 года. Как пояснил Путин, в документе снижается порог применения ядерного оружия — поводом для его применения теперь может стать как удар посредством обычных вооружений, так и простая киберугроза. [С-BLOCK]

Не способствует снятию напряжённости и проект бюджета США на 2019 финансовый год. Из документа следует, что американский президент Дональд Трамп запросил на военные расходы 700 миллиардов долларов, что более чем в 10 раз превышает российские затраты. При этом 24 миллиарда из этой суммы должны пойти на модернизацию ядерных сил, а ещё шесть — на противоракетную оборону.

Возможно, Владимир Путин, говоря об успехах российской оборонки, стремился охладить пыл «наших западных партнёров» и подтолкнуть их к диалогу на основе взаимоуважения. «Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — предложил президент, посетовав на агрессивное поведения США. Глава государства подчеркнул, что Россия «никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать» и лишь стремится сохранить баланс сил на планете. [С-BLOCK]

Но был у Владимира Путина и ещё один немаловажный повод поведать о достижениях ОПК. До выборов нового президента России, которые состоятся 18 марта, осталось совсем немного. И для поддержания высокого электорального рейтинга, пожалуй, нет ничего лучше, чем продемонстрировать мощь страны. А сила у неё, действительно, незаурядная.