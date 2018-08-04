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В Тихом океане совершил посадку грузовик Dragon после миссии на МКС
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В Тихом океане совершил посадку грузовик Dragon после миссии на МКС 

РИА Новости 52 минуты назад
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Космический грузовой корабль совершил посадку в Тихом океане, сообщила компания SpaceX.
"Приводнение подтверждено", — написала компания SpaceX в своем аккаунте в Twitter. Отмечается, что специалисты направляются в район посадки капсулы для начала работ по ее доставке на Землю.
Грузовой корабль отправился на МКС в конце мая и оставался на орбите один месяц. Утром в пятницу он был отстыкован от станции и через пять часов приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.
Корабль, капсула которого уже дважды бывала на МКС, доставил на Землю отработанные материалы и результаты научных экспериментов.
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