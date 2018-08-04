Под Рязанью пройдет масштабное шоу «Авиамикс» с воздушными боями

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ ( Рязанская область ), 4 авг — РИА Новости . Российские летчики покажут свое мастерство на шоу «Авиамикс», которое пройдет в субботу под Рязанью . Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, этот масштабный показ проводится в рамках Армейских международных игр, на конкурсе «Авиадартс».

"Асы Воздушно-космических сил России разыграют динамичные воздушные бои, поразят наземные цели ракетами и бомбами, продемонстрируют высший пилотаж и сброс грузов", — рассказали в российском военном ведомстве

Белоруссии и "Авиамикс" призван познакомить гостей и участников соревнований с мастерством российских пилотов и возможностями отечественной авиационной техники. Зрителями шоу станут летчики из Китая Казахстана , прилетевшие в Россию на международный этап конкурса «Авиадартс».

В «Авиамиксе» задействовано более 70 экипажей новейших истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, военно-транспортных самолетов и вертолетов, рассказали в российском военном ведомстве.

Что ждет зрителей

"Откроет «Авиамикс» проход шести штурмовиков Су-25 «Грач» с дымами цвета российского флага. Впервые будет показан воздушный бой пары МиГ-29СМТ, «атакующих» новейший истребитель Су-35С", — рассказали в Минобороны.

Зрители также увидят обновленный эпизод высадки бронетехники с самого большого в мире вертолета Ми-26: на сей раз десантники будут брать штурмом объекты условного противника под прикрытием двух пар «Ночных охотников» — Ми-28Н.

В воздухе будут сменять друг друга истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, модернизированные штурмовики Су-25СМ3, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и другие типы воздушных судов.

На «Авиамиксе» выступят пилотажные группы Воздушно-космических сил России: «Стрижи» на МиГ-29, «Русские витязи» на Су-30СМ и «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н.

Массированный удар по наземным целям нанесет группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а штурмовики Су-25СМ выполнят групповые пуски ракет с пикирования.

Завершат авиапраздник три самолета Военно-транспортной авиации Ил-76, которые синхронно сбросят воду, окрашенную в цвета российского флага.

О конкурсе

Конкурс Армейских международных игр «Авиадартс», в котором принимают участие летчики четырех стран, начался под Рязанью 29 июля. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов. На соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей из Китая, Белоруссии и Казахстана.