Китайско-российский проект создания широкофюзеляжного самолета CR929 выступил с запросом предложений по системе шасси

Авиационная компания CRAIC — совместное предприятие COMAC и российской Объединенной авиастроительной корпорации — адресует этот запрос поставщикам по всему миру. В документе указаны все требования к системе шасси CR929.

Перспективные партнеры должны входить в число поставщиков первого уровня, поскольку данная система предполагает выполнение повышенных стандартов безопасности и продолжительный процесс разработки оборудования. Поставщики могут подать свои предложения до конца ноября этого года.

CRAIC была учреждена в мае 2017 года для разработки CR929 — широкофюзеляжного самолета на 280 мест, который рассчитан на полеты на расстояние в 12000 км. Ожидается, что первичные дизайнерские решения будут подготовлены к середине 2019 года. —0—