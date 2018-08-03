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Китайско-российский проект создания широкофюзеляжного самолета CR929 выступил с запросом предложений по системе шасси
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Китайско-российский проект создания широкофюзеляжного самолета CR929 выступил с запросом предложений по системе шасси 

ИА Синьхуа 3 августа 2018
Об этом сегодня сообщила китайская корпорация COMAC.
Авиационная компания CRAIC — совместное предприятие COMAC и российской Объединенной авиастроительной корпорации — адресует этот запрос поставщикам по всему миру. В документе указаны все требования к системе шасси CR929.
Перспективные партнеры должны входить в число поставщиков первого уровня, поскольку данная система предполагает выполнение повышенных стандартов безопасности и продолжительный процесс разработки оборудования. Поставщики могут подать свои предложения до конца ноября этого года.
CRAIC была учреждена в мае 2017 года для разработки CR929 — широкофюзеляжного самолета на 280 мест, который рассчитан на полеты на расстояние в 12000 км. Ожидается, что первичные дизайнерские решения будут подготовлены к середине 2019 года. —0—
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