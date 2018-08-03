Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» ПВО ЦВО подняты по тревоге в Саратовской области

В практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники.

Расчеты зенитные ракетные комплексов С-400 «Триумф» подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа, дислоцированные в Саратовской области , подняты по тревоге в рамках учений.

Экипажи ЗРК «Триумф» преодолеют более 5 тысяч километров комбинированным маршем на полигон Телемба в Республике Бурятия , где проведут учебно-боевые стрельбы. Нападение условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени «Армавир», «Бекас» и «Пищаль», обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов. В практических действиях принимают участие более 500 зенитчиков и около 100 единиц техники.

ЗРК С-400 «Триумф» поступили в подразделения ПВО Саратовской области в начале 2018 года. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции, зенитчики прошли курс переподготовки.

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия достигает 400 км, ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 км.