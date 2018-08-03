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В РВСН определен лучший механик-водитель пусковой установки
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В РВСН определен лучший механик-водитель пусковой установки 

ТК «Звезда» 3 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Лучшими в Ракетных войсках стратегического назначения стали механики-водители Йошкар-Олинского ракетного соединения, а самый высокий результат по вождению показал прапорщик Ярослав Кожевников.
Сегодня на полигоне Капустин Яр (Архангельская обл. ) завершился конкурс на лучшего механика-водителя автономной пусковой установки (АПУ) Ракетных войск стратегического назначения.
Главными критериями при проведении конкурса являлись проверка умения преодолевать ограниченные проезды, искусственные и естественные препятствия, а также соблюдать скоростной режим движения и проходить дистанцию за установленное время.
Лучшими в Ракетных войсках стратегического назначения стали механики-водители Йошкар-Олинского ракетного соединения, а самый высокий результат по вождению показал прапорщик Ярослав Кожевников, набрав самое максимальное количество баллов по выполнению нормативов вождения. Второе место заняла команда Бологовского соединения, и тройку лидеров замкнула команда Юрьянского ракетного соединения.
Состязания включали в себя выполнение нормативов на специальном автодроме, а именно вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий, преодоление условно зараженного участка местности, действия механика-водителя в ходе проведения марша и нападении диверсионно-разведывательных формирований, а также будут проверены знания конкурсантов технических характеристик комплекса, курса вождения и правил дорожного движения.
Всего в РВСН проходит около 30 состязаний, охватывающих различные аспекты боевой подготовки. Эти соревнования направлены на стимулирование заинтересованности военнослужащих в углублении своего военно-теоретического уровня и в совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой.
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