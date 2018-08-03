В РВСН определен лучший механик-водитель пусковой установки

Лучшими в Ракетных войсках стратегического назначения стали механики-водители Йошкар-Олинского ракетного соединения, а самый высокий результат по вождению показал прапорщик Ярослав Кожевников.

Сегодня на полигоне Капустин Яр ( Архангельская обл. ) завершился конкурс на лучшего механика-водителя автономной пусковой установки (АПУ) Ракетных войск стратегического назначения.

Главными критериями при проведении конкурса являлись проверка умения преодолевать ограниченные проезды, искусственные и естественные препятствия, а также соблюдать скоростной режим движения и проходить дистанцию за установленное время.

Лучшими в Ракетных войсках стратегического назначения стали механики-водители Йошкар-Олинского ракетного соединения, а самый высокий результат по вождению показал прапорщик Ярослав Кожевников, набрав самое максимальное количество баллов по выполнению нормативов вождения. Второе место заняла команда Бологовского соединения, и тройку лидеров замкнула команда Юрьянского ракетного соединения.

Состязания включали в себя выполнение нормативов на специальном автодроме, а именно вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий, преодоление условно зараженного участка местности, действия механика-водителя в ходе проведения марша и нападении диверсионно-разведывательных формирований, а также будут проверены знания конкурсантов технических характеристик комплекса, курса вождения и правил дорожного движения.

Всего в РВСН проходит около 30 состязаний, охватывающих различные аспекты боевой подготовки. Эти соревнования направлены на стимулирование заинтересованности военнослужащих в углублении своего военно-теоретического уровня и в совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой.