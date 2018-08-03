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Массовое морское десантирование техники под Калининградом: эффектные кадры
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Массовое морское десантирование техники под Калининградом: эффектные кадры 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Звезда публикует кадры массовой высадки морского десанта Балтфлота на боевых машинах.
На полигоне Хмелевка в Калининградской области уничтожили береговые укреппункты «противника».
В ходе морской десантной операции вертолеты КА-27ПС доставили на берег группу инженеров-разведчиков, которые разминировали морское побережье.
После того, как участок был очищен от мин и других взрывоопасных предметов, с больших десантных кораблей и катеров на бронетранспортерах БТР-82А высадился морской десант — ударно-штурмовые группы морпехов Балтфлота.
В маневрах было задействовано более десяти надводных кораблей и катеров, в том числе новейший самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, около 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих.
Учение проводилось на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде.
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