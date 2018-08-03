Массовое морское десантирование техники под Калининградом: эффектные кадры

Звезда публикует кадры массовой высадки морского десанта Балтфлота на боевых машинах.

На полигоне Хмелевка в Калининградской области уничтожили береговые укреппункты «противника».

В ходе морской десантной операции вертолеты КА-27ПС доставили на берег группу инженеров-разведчиков, которые разминировали морское побережье.

После того, как участок был очищен от мин и других взрывоопасных предметов, с больших десантных кораблей и катеров на бронетранспортерах БТР-82А высадился морской десант — ударно-штурмовые группы морпехов Балтфлота.

В маневрах было задействовано более десяти надводных кораблей и катеров, в том числе новейший самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, около 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих.

Учение проводилось на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде.