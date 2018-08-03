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«Суворовский натиск»: российская команда готовится к «Эстафете экипажей»
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«Суворовский натиск»: российская команда готовится к «Эстафете экипажей» 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом конкурсе российские военнослужащие выступают на российской технике.
На полигоне Корла на северо-западе Китая российские военнослужащие провели 12-часовую тренировку в рамках подготовки ко второму этапу международного конкурса «Суворовский натиск».
Тренировка проводилась на трассе запасного полигона между пустыней Такла-Макан и горами Тянь-Шань. Интенсивные заезды прошли в условиях экстремальной жары — температура воздуха превышала 40 градусов.
В этом конкурсе российские военнослужащие выступают на российской технике. Трассы для экстремального вождения оборудованы противотанковым рвом, разрушенным мостом, а также лабиринтом с проволочными заграждениями
Российские боевые машины пехоты прошли техническое обслуживание в самой дальней точке полигона Синьцзянско-Уйгорского автономного района.
В состав российской делегации международного конкурса «Суворовский натиск» вошли более двадцати военнослужащих.
Армейские международные игры на территории Китая (АрМИ-2018) проходят с 29 июля по 11 августа. В этом году игры проходят на 24 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Армения, Казахстана, Ирана и Китая.
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