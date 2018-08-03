«Суворовский натиск»: российская команда готовится к «Эстафете экипажей»

В этом конкурсе российские военнослужащие выступают на российской технике.

На полигоне Корла на северо-западе Китая российские военнослужащие провели 12-часовую тренировку в рамках подготовки ко второму этапу международного конкурса «Суворовский натиск».

Тренировка проводилась на трассе запасного полигона между пустыней Такла-Макан и горами Тянь-Шань. Интенсивные заезды прошли в условиях экстремальной жары — температура воздуха превышала 40 градусов.

В этом конкурсе российские военнослужащие выступают на российской технике. Трассы для экстремального вождения оборудованы противотанковым рвом, разрушенным мостом, а также лабиринтом с проволочными заграждениями

Российские боевые машины пехоты прошли техническое обслуживание в самой дальней точке полигона Синьцзянско-Уйгорского автономного района.

В состав российской делегации международного конкурса «Суворовский натиск» вошли более двадцати военнослужащих.