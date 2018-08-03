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«Уралвагонзавод»: заявления о дороговизне «Арматы» не повлияли на производственные планы
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«Уралвагонзавод»: заявления о дороговизне «Арматы» не повлияли на производственные планы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заявления о высокой стоимости танка "Армата" не влияют на производственные планы Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), разработавшей и выпускающей боевую машину. Об этом ТАСС сообщил директор по корпоративным коммуникациям УВЗ Дмитрий Калениченко.
В понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что "Армата" и бронетранспортер "Бумеранг" — очень дорогие модели по сравнению с существующими, их надо закупать, если нынешняя российская бронетехника резко уступает вероятному противнику. После этого заявления в СМИ появились публикации о сокращении планов производства "Арматы".
"Подобные заявления никак не повлияли на работу цехов "Уралвагонзавода", работы ведутся в прежнем режиме в соответствии с заключенными контрактами", — сказал Калениченко.
Он добавил, что рассуждения СМИ о планах военных закупок вряд ли снизят загруженность предприятий корпорации, так как значительная часть военной техники Сухопутных войск — это продукция "Уралвагонзавода".
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует закупить около 100 "Армат" до 2020 года.
Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.
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