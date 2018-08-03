Ещё
В российских вузах появятся военные учебные центры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российских вузах появятся военные учебные центры 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Согласно закону, действующие сейчас в вузах различные виды структурных подразделений военной подготовки (например, факультеты военного обучения и военные кафедры) реорганизуются в структурные подразделения военной подготовки единого вида — военные учебные центры. Они будут реализовывать все существующие на данный момент программы обучения: подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, сержантов запаса и солдат (матросов) запаса.
Закон не предусматривает увеличения общего количества граждан, привлекаемых к военной подготовке, количества военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, которые могут направляться не на воинские должности в вузы, прокомментировал ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Российская Газета: последние новости
Минобороны рассекретило документы о воздушно-десантных войсках Транспортнику Ил-76МД присвоили наименование "Иван Яковлев" Хранить традиции "крылатой пехоты"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный скандал с Петросяном и другие события дня4
Новая возлюбленная Петросяна115
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео149
Россия победила Армению33
Шойгу поймали на лжи о НАТО430
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение