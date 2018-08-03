В российских вузах появятся военные учебные центры

Согласно закону, действующие сейчас в вузах различные виды структурных подразделений военной подготовки (например, факультеты военного обучения и военные кафедры) реорганизуются в структурные подразделения военной подготовки единого вида — военные учебные центры. Они будут реализовывать все существующие на данный момент программы обучения: подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, сержантов запаса и солдат (матросов) запаса.