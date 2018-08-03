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Путин подписал закон о замене военных кафедр учебными центрами
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Путин подписал закон о замене военных кафедр учебными центрами 

Rambler News Service 28 минут назад
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, в вузах появится единый вид подразделений военной подготовки.
Закон опубликован 3 августа и вступит в силу по истечению 180 дней.
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