Путин подписал закон о замене военных кафедр учебными центрами

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в вузах появится единый вид подразделений военной подготовки.

Закон опубликован 3 августа и вступит в силу по истечению 180 дней.