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Президент подписал закон, уточняющий правила сноса самостроя
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Президент подписал закон, уточняющий правила сноса самостроя 

Авторадио 23 минуты назад
Власти должны дать собственнику возможность устранить нарушения. До сих пор требовался обязательный снос в срок от трех месяцев до года. В новом законе уточняется само понятие «самовольная постройка», а также основания для ее сноса, который теперь возможен только по решению суда. Но если в силу объективных обстоятельств собственник не мог знать о действующих на его земле ограничениях, постройка самостроем не считается. Незаконную стройку тоже можно узаконить — нужно лишь привести ее в надлежащий по законодательству вид. На это дают три года.
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