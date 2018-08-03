Ещё
Закон об унификации структур по военной подготовке в вузах подписан президентом РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закон об унификации структур по военной подготовке в вузах подписан президентом РФ 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в высших учебных заведениях структурных подразделений военной подготовки единого вида. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу существующие ныне виды структурных подразделений военной подготовки будут заменены на военные учебные центры.
При этом установлен особый порядок вступления в силу данного федерального закона. Это обусловлено необходимостью проведения мероприятий по ликвидации существующих в настоящее время при вузах факультетов военного обучения, военных кафедр, учебных военных центров и созданию на их базе военных учебных центров.
Агентство «Москва»: последние новости
А.Шапошников поздравил моряков с Днем военно-морского флота РФ СК проверит обстоятельства аварийной посадки самолета-амфибии в Серпуховском районе В МВД опровергли информацию о нарушениях при опросе несовершеннолетней дочери убитого М.Хачатуряна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу поймали на лжи о НАТО378
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео132
Новая возлюбленная Петросяна38
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции227
Петросян отреагировал на развод75
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение