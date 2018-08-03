Закон об унификации структур по военной подготовке в вузах подписан президентом РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в высших учебных заведениях структурных подразделений военной подготовки единого вида. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу существующие ныне виды структурных подразделений военной подготовки будут заменены на военные учебные центры.

При этом установлен особый порядок вступления в силу данного федерального закона. Это обусловлено необходимостью проведения мероприятий по ликвидации существующих в настоящее время при вузах факультетов военного обучения, военных кафедр, учебных военных центров и созданию на их базе военных учебных центров.