Шойгу отметил превосходство работы военных строителей по скорости и качеству

МОСКВА , 3 августа. / ТАСС /. Военные специалисты обошли российские строительные компании в качестве и скорости строительства масштабных объектов. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу , поздравляя их с профессиональным праздником в Центральном академическом театре российской армии.

Он отметил, что в прошлом году вооруженные силы перешли рубеж в 3,5 тыс. объектов за год. «Мы вышли на уровень, когда мы в состоянии за один год строить полноформатный аэродром с трехкилометровой полосой, чего не делает ни одна строительная компания самая современная в нашей стране. Мы это делаем», — сказал Шойгу, добавив, что военные строители уже в полушаге от того, чтобы быть признанными лучшими строителями в стране, за что ими гордится руководство Минобороны

Министр напомнил, что в этом году к Главному военно морскому параду за 181 день было построено Санкт-Петербургское нахимовское училище площадью 52 тыс. квадратных метров. «И когда мы показывали это президенту, он сначала не верил, но потом мы вместе посчитали, когда был первый ковш, когда был первый кирпич, когда был первый кубометр бетона, как это все происходило. И, конечно, оценив высочайшее качество, огромную скорость, он сказал: „Замечательно, передайте всем строителям слова благодарности“. Я их передаю, спасибо вам», — передал Шойгу благодарность главы государства.

Также руководитель военного ведомства напомнил, что в прошлом году в День ВМФ была принята Многопрофильная клиника Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге . «Два десятка клиник, клинический центр, построенный за очень короткие сроки с высочайшим качеством, смонтировано 22,5 тыс. единиц самого современного медицинского оборудования. Это самое современное медицинское учреждение в нашей стране и по содержанию, я имею в виду персонал, и, безусловно, по оснащению. И за это тоже вам слова благодарности», — сказал он.

Глава Минобороны отдельно поблагодарил ветеранов, которые восстанавливали страну после Великой Отечественной войны, рассказав о строительстве объектов к Ялтинской конференции.

В завершении он вручил государственные и ведомственные награды специалистам военно-строительного комплекса Минобороны.