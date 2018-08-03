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Лучшей площадкой для селфи на «Нашествии» стала крыша военной машины связи
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Лучшей площадкой для селфи на «Нашествии» стала крыша военной машины связи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В период с 3 по 5 августа гости и участники фестиваля смогут ознакомиться с новинками вооружения и военной техники, поступающими на оснащение российской армии.
Крыша мобильного комплекса связи Р-431 АМ «МИК-МКС» на базе автомобиля КамАЗ стала лучшей площадкой для селфи по признанию гостей фестиваля «Нашествие».
Военная машина связи развернута в рамках экспозиции современной боевой техники ВС РФ и доступна для свободного посещения.
Высота площадки основания антенно-мачтового устройства мобильного комплекса связи составляет порядка 4 метров, поэтому с нее открывается прекрасный вид на фестивальное поле.
По признанию гостей главного приключения года, военная машина связи на базе четырехосного грузовика КамАЗ является лучшим местом для селфи на фоне всего «Нашествия».
Мобильный комплекс связи Р-431 АМ «МИК-МКС» предназначен для обеспечения радиорелейной связи на расстоянии до 55 км и организации широкополосного беспроводного доступа на расстоянии до 30 км.
В период с 3 по 5 августа гости и участники фестиваля смогут ознакомиться с новинками вооружения и военной техники, поступающими на оснащение российской армии.
Для посетителей «главного приключения года» развернута тематическая выставка автомобильной и бронированной техники, работает полевой кинотеатр и проводятся экскурсии по автономному полевому лагерю.
Каждый посетитель экспозиции может попробовать сдать нормативы по физической подготовке и пройти специальное тестирование, определяющее его уровень годности к военной службе и соответствие военно-учетной специальности.
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