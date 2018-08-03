Специалисты СФ восстанавливают средний танк M3 Lee, поднятый со дна Баренцева моря

В операции по подъему бронетехники времен Второй мировой войны были задействованы водолазный катер «Иван Швец» и новейшее многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» Северного флота.

Военнослужащие отдельного ремонтно — восстановительного батальона Северного флота приступили к восстановлению американского среднего танка M3 Lee времен Второй Мировой войны.

Данный танк 18 июня был поднят специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота с транспорта «Баллот», затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи острова Кильдин, и доставлен на борту многофункционального судна тылового обеспечения Северного флота «Эльбрус» в Североморск . Далее на специальном трейлере он был перемещен в Мурманск , в расположение ремонтно — восстановительного батальона Северного флота.

В операции по подъему танка M3 Lee времен Второй Мировой войны были задействованы водолазный катер «Иван Швец» и новейшее многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» Северного флота.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов , проверивший ход восстановительных работ «данный экспонат имеет большую историческую ценность, предварительная оценка показала, что танк укомплектован стрелковым вооружением экипажа, а также имеет ряд других интересных деталей».

Командующий Северным флотом также сообщил, что «специалисты ремонтно — восстановительного батальона уже приступили к очистке корпуса танка, после которой будет произведена оценка состояния узлов и агрегатов данного исторического экспоната и будет составлен план его восстановления».

Отдельный ремонтно восстановительный батальон Северного флота на данный момент времени имеет огромный опыт по восстановлению исторических экземпляров бронетанковой техники. Его специалистами до заводского состояния был восстановлен танк «Шерман», поднятый с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон», а также танки ИС-3 и СУ-100. Еще несколько танков «Шерман» специалистами ремонтно — восстановительного батальона Северного флота были подготовлены для экспозиций различных музеев.