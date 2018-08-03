Участники международного конкурса «Безопасная среда» познакомились с историей развития российских войск РХБЗ в канун их векового юбилея

Для них была организована экскурсию по масштабной выставке, на которой представлено, в частности, свыше сотни образцов вооружения, обмундирования, приборов разведки и бронетехники войск РХБЗ.

Команды военнослужащих шести стран-участниц конкурса экипажей машин химической разведки «Безопасная среда» на полигоне Песочное Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко познакомились с историей развития российских войск РХБЗ в канун празднования их 100-летнего юбилея.

Представители академии для иностранных военнослужащих организовали экскурсию по масштабной выставке, на которой представлено свыше сотни образцов вооружения, обмундирования, приборов разведки и бронетехники войск РХБЗ. Ретроспективная экспозиция охватывает исторический период начиная от 1930-х годов, который символизирует конная дегазационная повозка КДП-250, до современного этапа развития и перспективы, в том числе новейшие средства индивидуальной защиты, роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, на мониторах участники конкурса могли наблюдать уникальные исторические видеозаписи и фотографии о применении войск РХБЗ и участии военнослужащих в ликвидации чрезвычайных происшествий.