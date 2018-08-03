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Участники международного конкурса «Безопасная среда» познакомились с историей развития российских войск РХБЗ в канун их векового юбилея
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Участники международного конкурса «Безопасная среда» познакомились с историей развития российских войск РХБЗ в канун их векового юбилея 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для них была организована экскурсию по масштабной выставке, на которой представлено, в частности, свыше сотни образцов вооружения, обмундирования, приборов разведки и бронетехники войск РХБЗ.
Команды военнослужащих шести стран-участниц конкурса экипажей машин химической разведки «Безопасная среда» на полигоне Песочное Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко познакомились с историей развития российских войск РХБЗ в канун празднования их 100-летнего юбилея.
Представители академии для иностранных военнослужащих организовали экскурсию по масштабной выставке, на которой представлено свыше сотни образцов вооружения, обмундирования, приборов разведки и бронетехники войск РХБЗ. Ретроспективная экспозиция охватывает исторический период начиная от 1930-х годов, который символизирует конная дегазационная повозка КДП-250, до современного этапа развития и перспективы, в том числе новейшие средства индивидуальной защиты, роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, на мониторах участники конкурса могли наблюдать уникальные исторические видеозаписи и фотографии о применении войск РХБЗ и участии военнослужащих в ликвидации чрезвычайных происшествий.
В конкурсе «Безопасная среда» в Ярославской области принимают участие команды военнослужащих от вооруженных сил Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Российской Федерации, впервые в конкурсе участвует команда от армии Республики Армения.
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