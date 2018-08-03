Командиры Балтфлота готовятся экстренно вывести корабли в море

Плановая командно-штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями началась на Балтийском флоте.

В ходе тренировки под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова офицерам управлений, отделов и служб БФ предстоит совершенствовать свою подготовку в управлении войсками, организации взаимодействия и управления соединениями и частями, планировании действий сил флота, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Офицерский состав отработает вопросы приведения в различные степени боевой готовности, экстренной подготовки кораблей к выходу в море и выполнению различных учебно-боевых задач.

При проведении тренировки также будет проверена эффективность управления подразделениями флота с использованием новых систем автоматизации управленческой деятельности и цифровых средств связи.

Тренировка проводится в соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота на 2018 год. В ней участвуют около тысячи военнослужащих, задействовано около 10 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения и свыше 50 единиц военной и специальной техники.