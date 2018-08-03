Ещё
Командиры Балтфлота готовятся экстренно вывести корабли в море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Командиры Балтфлота готовятся экстренно вывести корабли в море 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Плановая командно-штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями началась на Балтийском флоте.
В ходе тренировки под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова офицерам управлений, отделов и служб БФ предстоит совершенствовать свою подготовку в управлении войсками, организации взаимодействия и управления соединениями и частями, планировании действий сил флота, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.
Офицерский состав отработает вопросы приведения в различные степени боевой готовности, экстренной подготовки кораблей к выходу в море и выполнению различных учебно-боевых задач.
При проведении тренировки также будет проверена эффективность управления подразделениями флота с использованием новых систем автоматизации управленческой деятельности и цифровых средств связи.
Тренировка проводится в соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота на 2018 год. В ней участвуют около тысячи военнослужащих, задействовано около 10 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения и свыше 50 единиц военной и специальной техники.
Российская Газета: последние новости
Минобороны рассекретило документы о воздушно-десантных войсках Выступление российских саперов в Китае показали на видео Открытые испытания нового конвертоплана V-280 Valor показали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции149
Шойгу поймали на лжи о НАТО145
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео105
Степаненко намерена забрать у Петросяна все53
Названа неожиданная причина развода Петросяна32
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение