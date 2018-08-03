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Инженерные подразделения ЮВО применили «Змей Горыныч» на черноморском побережье в Абхазии
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Инженерные подразделения ЮВО применили «Змей Горыныч» на черноморском побережье в Абхазии 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках РТУ они проделали проходы в завалах на маршрутах движения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений с помощью установки разминирования УР-83П.
Инженерные подразделения российской военной базы в Абхазии, оборудовали оборонительные фортификационные сооружения на черноморском побережье в Абхазии, для проведения ротных тактических учений (РТУ).
Военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники на побережье, в частности, мест высадки десанта на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».
Кроме того, саперы отработали обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.
Для проделывания проходов в завалах на маршрутах движения применялись установки разминирования УР-83П «Змей Горыныч».
При выполнении учебно-боевых задач инженерные дозоры также отразили нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.
В практических мероприятиях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц боевой и специальной техники.
Ранее мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения российской военной базы ЮВО в Абхазии совершили марш своим ходом на полигон Нагвалоу для проведения РТУ.
В ходе РТУ мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника.
Основная цель РТУ — проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений выполнения боевых задач по опыту вооруженных конфликтов.
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