Возвращение гигантов: зачем Россия возобновляет производство «Зубров» и «Мурен»

В рамках государственной программы перевооружения армии и флота, рассчитанной до 2027 года, состоится одна из самых громких премьер последних десятилетий. В состав ВМФ России войдут новые десантные корабли на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена».

С производством машин на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена» военно-морской флот получит возможность проводить десантные операции за считанные часы, а промышленность сможет вывести уникальные корабли на международный рынок.

Титан с сердцем от «Медведя»

В Советском Союзе над обеспечением мобильности подразделений ВМФ и их способностью действовать максимально мобильно и быстро работали так же плотно, как и над созданием противоракетного щита или собственного ядерного оружия. Ставкой на многочисленный десант, который как свинцовый град должен был обрушиться на занятый противником берег при поддержке авиации и ракетного удара с надводных кораблей, советские военные делали прозрачный намек, который до всех потенциальных противников СССР должен был дойти предельно быстро. Помимо основных «курьеров войны» — больших десантных кораблей, подвозивших к побережью основные силы, первыми на занятый противником берег учили высаживаться подразделения морской пехоты, доставку которых должны были осуществлять вместительные и быстроходные корабли.

Решение для «первой линии» морского десанта созрело быстро — в середине 60-х коллектив ЦКБ «Алмаз» разработал и предложил военным проект уникального десантного корабля, способного совершать пробеги по морям на скорости почти 100 километров в час. При решении сложной задачи советские инженеры решили отказаться от классического подхода к созданию кораблей — вместо стального корпуса и гребных винтов военным предложили принять на вооружение увеличенный в размерах гоночный катер на воздушной подушке.

Стараниями сотен ученых и инженеров на свет появился малый десантный катер на воздушной подушке проекта 12321 «Джейран», получивший по кодификации НАТО название Aist. Однако за элегантным названием скрывалась чудовищная мощь — чего только стоит энергетическая установка. Совершать «прыжки» через море корабль заставляли два двигателя НК-12 мощностью почти по 15 тыс. лошадиных сил каждый. Через специальный редуктор вся энергия передавалась на четыре воздушных винта, благодаря которым корабль получил возможность разгоняться до скорости в 50 узлов (около 93 километров в час). При этом максимальное водоизмещение машины составляло более 350 тонн, а в десантный отсек загружались два танка или пять БТР с морскими пехотинцами.

Морские дьяволы

Позднее тактика применения десантных групп была скорректирована, и помимо «Джейранов» у ВМФ СССР появились и другие скоростные корабли на воздушной подушке. Одним из самых ярких представителей этого семейства десантных кораблей по-прежнему остается ДКВП проекта 1206 «Кальмар», прозванный в НАТО «Лебедем». Корабль получился на редкость удачным — при небольших габаритах, благодаря которым «Кальмары» могли использоваться прямо с борта БДК 1174 «Носорог». Катера на воздушной подушке могли за один рейс доставлять к побережью один танк, два-три БТР и роту морпехов с тяжелым вооружением.

«Это была серия очень интересных, надежных и относительно недорогих в производстве машин, которые можно было строить крупными сериями. Не десятками, а сотнями единиц», — рассказал в интервью «Звезде» инженер судовых энергетических систем, кандидат технических наук Анатолий Звонников.

Позднее на основе удачной конструкции создали многоцелевой десантный корабль «Мурена», который НАТОвские военные на собственный манер отчего-то назвали «Цаплей». Размеры корабля исходного проекта были значительно увеличены — в результате перепроектирования полное водоизмещение возросло до 150 тонн. Потерей в скорости хода, несмотря на значительное изменение конструкции, удалось избежать. При максимальной скорости в 55 узлов (102 километра в час) «Мурены» оказались способны совершать броски на дальности в 200 морских миль с тремя БТР в десантном отсеке или грузом более 40 тонн.

Правда наибольшую известность среди кораблей этого типа снискали другие корабли — МДКВП проекта 12322 «Зубр», облик которых знают во всем мире. При полном водоизмещении более 550 тонн «Зубры» стали самыми быстрыми судами на воздушной подушке из когда-либо построенных — максимальная скорость кораблей составила 60 узлов (111 километров в час), а дальность хода была ограничена отметкой в 300 морских миль. Именно «Зубры» превратились в идеальный инструмент для доставки десанта — скорость и маневренность были собраны в один корпус.

Экспансия

В конце июля 2018 года точку в спорах о судьбе уникальных кораблей поставил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов . По его словам, «Зубры» вернутся в состав военно-морского флота до 2027 года. Борисов также заявил, что промышленность определилась и с производителем — десантный корабли на воздушной подушке будет производить Хабаровский судостроительный завод. Всего, по словам вице-премьера, в интересах ВМФ будет законтрактовано несколько десятков кораблей «Мурена» и «Зубр».

Несмотря на то, что в СССР такие корабли строились исключительно для использования собственного военно-морского флота, новые реалии и открытые рынки вооружений позволяют активно продвигать такую технику на экспорт. Тем более, что с ней за рубежом давно знакомы — три «Зубра» до сих пор находятся в составе ВМС Греции , а «Мурены» хорошо знакомы южнокорейским военным, в распоряжении которых также находятся три скоростных корабля.

«Здесь важно понимать, что воссоздать такие технологии — колоссальный рывок вперед. Техника такого типа в крайне ограниченном виде существует только в США , но активным продвижением на экспорт они не занимаются, да и в любом случае, если сравнивать с советской технологией, которую можно доработать современными средствами, американская техника может оказаться сильно дороже. Что касается советских кораблей — их знают, их помнят, и их, совершенно точно будут покупать, когда такая возможность появится», — отметил в интервью «Звезде» военный эксперт, кандидат технических наук Сергей Саблин

Интерес к боевой технике этого типа проявляют и китайские военные — ВМС КНР , по признаниям экспертов, находятся в состоянии непрерывного развития, и закупка кораблей этого типа значительно расширит возможности НОАК на любом из необходимых направлений.

Важно отметить и другое достижение — для производства десантных кораблей этого типа российской промышленности пришлось заново отстроить весь производственный процесс — от сварки корпуса и создания газотурбинных силовых установок, производством которых будет заниматься рыбинский завод «Сатурн», до полной производственной кооперации. Производство полного цикла позволит не просто воссоздать технологию строительства уникальных кораблей, но и с учетом современных материалов, электроники и программного обеспечения превратить сложные машины в «послушных» стальных гигантов, которые смогут исправно прослужить несколько десятилетий.