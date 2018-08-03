В КВЦ «Патриот» прибыла первая военная техника для экспозиции форума «Армия‑2018»

В конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» в Подмосковье с 21 по 26 августа 2018 года состоится международный военно-технический форум «Армия-2018» и форум «Неделя национальной безопасности», в центр уже доставили первую военную технику, которую будут экспонировать в рамках форума, говорится в сообщении пресс-службы центра.

Также для проведения форумов задействуют полигон «Алабино» и аэродром «Кубинка». Свои экспозиции на форуме «Армия 2018» представят свыше 820 предприятий в составе около 4 тысяч экспонатов, а министерство обороны продемонстрирует около 310 единиц вооружения военной техники.

«Первые образцы военной техники уже доставлены на открытые вставочные площадки КВЦ «Патриот» и готовятся к экспозиции», — отмечается в сообщении.

На площадках КВЦ «Патриот» в открытом доступе будут представлены перспективные образцы боевой техники: новейший зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2 ДТ» в арктическом исполнении, арктический многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-ВА, бронетранспортер «Бумеранг», боевая машина пехоты «Курганец», бронеавтомобиль «Тайфун-К» и специальные транспортные средства «Тигр» с противотанковой системой «Корнет», багги «Эскадрон» для ВДВ, а также танк нового поколения Т-14 «Армата» и САУ «Коалиция-СВ» и многое другое.

Одним из ключевых событий форума станет работа специальной экспозиции «Инновационный клуб», а его главной темой — «Искусственный интеллект: сферы его применения и сквозные технологии». На участие в этой специальной экспозиции в Минобороны поступило более 300 инициативных разработок по таким перспективным направлениям как робототехника, беспилотный транспорт, биомедицинские технологии.

Торжественная церемония открытия форумов «Армия-2018» и «Неделя национальной безопасности» состоится 21 августа, в рамках официальной части ожидается работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, делегаций иностранных государств. 22 и 23 августа — дни работы форумов для специалистов, а 24-26 августа (пятница, суббота, воскресенье) — дни работы форумов «Армия-2018» и «Неделя национальной безопасности» для массового посещения.

«Инновационный клуб» 25 и 26 августа организует для посетителей научно-популярную программу (pop-science), наполненную интерактивными развлечениями. Программа направлена на популяризацию научно-технического творчества и технических специальностей среди детей среднего возраста, где юные изобретатели смогут продемонстрировать свои технические разработки, принять участие в научных практикумах и мастер-классах.