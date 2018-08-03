В Арктике построят буровой подводный комплекс для геологоразведки

МОСКВА , 3 авг — РИА Новости . Российские судостроители до конца сентября 2019 года построят опытный образец и проведут испытания бурового комплекса для глубоководной геологоразведки на дне Северного ледовитого океана, соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

В 2007 году российский глубоководный аппарат «Мир» достиг дна Северного ледовитого океана в точке географического Северного полюса. Целью экспедиции была задача доказать, что арктическое дно является продолжением Сибирской континентальной платформы и Россия может претендовать на залежи углеводородов.

Согласно документации, работы на сумму 216 млн 450 тысяч рублей Центральному научно-исследовательскому институту судового машиностроения заказало Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» — один из мировых лидеров в проектировании подводных лодок и ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения.

"Буровой комплекс предназначен для размещения на научно-исследовательской подводной лодке в качестве технологического оборудования для производства глубоководных геологоразведочных работ в морях Арктики", — говорится в документе.

Комплекс предназначен для бурения скважин глубиной до 5 метров в мягких и уплотненных грунтах, а также глубиной 25 см в скальных породах, отбора полученного керна.

В документации указано, что работы выполняются в рамках подпрограммы «Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

В 2013 году Фонд перспективных исследований совместно с Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» проводили проработку возможности создания техники для подледного освоения месторождений углеводородов в зоне круглогодичного ледового покрова в российской Арктике.

К осени 2017 года были проработаны и приняты заказчиком облики уникальных роботизированных комплексов, способных обеспечить полностью автономное подводное и подледное освоение месторождений углеводородов на дне Северного ледовитого океана: энергетический комплекс для автономного энергообеспечения технических средств подводного освоения месторождений углеводородов, транспортно-монтажный и сервисный комплексы, подводный буровой комплекс для выполнения полного комплекса работ по подводному строительству разведочных и эксплуатационных скважин.