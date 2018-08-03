Китайцы испытали новый беспилотный вертолет 

Видео с YouTube-канала китайского международного новостного телеканала CGTN
Как сообщает китайское информагентство «Синьхуа», большой беспилотный вертолет «Сянъин-200», разработанный Шэньянским институтом автоматизации при Китайской академии наук, совершил тестовые полеты 27 июля. В длину аппарат достигает 8,7 метра, в высоту — 2,5 м, и может перевозить груз весом до 200 килограммов. Отмечается, что ключевые компоненты вертолета были произведены в Китае. «Сянъин-200», как сообщается, является первым китайским большим беспилотным вертолетом, в автономном режиме совершившим взлет с корабля и посадку на него. Аппарат имеет широкий спектр возможного применения — например, в таких сферах, как береговая охрана, современное сельское хозяйство, спасательные операции.