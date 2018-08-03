Воздушный бой новейших истребителей Су-30 и Су-35 покажут на «Авиамиксе»

На уникальном шоу «Авиамикс» зрители смогут увидеть воздушный бой самолетов Су-30 и Су-35, бомбометание Су-34 и многое другое. Смотрите прямую трансляцию на сайте телеканала звезда.

В грандиозном авиашоу, приуроченном к открытию конкурса «Авиадартс» будут задействованы самолеты Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник».

Кроме того, перед зрителями выступят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Экипажи новейших истребителей, бомбардировщиков и вертолетов разыграют воздушные дуэли, продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, выполнят пуски ракет по наземным целям, а также стрельбу из авиационных пушек и бомбометание.