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Воздушный бой новейших истребителей Су-30 и Су-35 покажут на «Авиамиксе»
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Воздушный бой новейших истребителей Су-30 и Су-35 покажут на «Авиамиксе» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На уникальном шоу «Авиамикс» зрители смогут увидеть воздушный бой самолетов Су-30 и Су-35, бомбометание Су-34 и многое другое. Смотрите прямую трансляцию на сайте телеканала звезда.
В грандиозном авиашоу, приуроченном к открытию конкурса «Авиадартс» будут задействованы самолеты Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник».
Кроме того, перед зрителями выступят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
Экипажи новейших истребителей, бомбардировщиков и вертолетов разыграют воздушные дуэли, продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, выполнят пуски ракет по наземным целям, а также стрельбу из авиационных пушек и бомбометание.
Прямую трансляцию уникального мероприятия можно будет посмотреть страницах телеканала «Звезда» в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».
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