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Штормовое предупреждение в Азербайджане внесло коррективы в программу международного конкурса «Кубок моря — 2018»
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Штормовое предупреждение в Азербайджане внесло коррективы в программу международного конкурса «Кубок моря — 2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Напомним, что сегодня экипажам кораблей предстояло показать свои навыки в использовании спасательных средств на открытой воде. Теперь участникам соревнований придется ждать наступления благоприятных погодных условий
В связи с ухудшением погодных условий в акватории Каспийского моря в районе Баку судейской коллегией конкурса «Кубок моря — 2018» было принято решение об изменении программы состязаний.
По причине усиления ветра с порывами до 18 метров в секунду третий эпизод международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» отложен и будет проведен после наступления благоприятных метеоусловий, так как он проводится на открытой воде.
Напомним, что в ходе текущего конкурсного дня экипажам кораблей предстояло показать свои навыки в использовании спасательных средств и тем самым завершить второй этап конкурса.
В настоящее время конкурсанты готовятся к товарищеским матчам по футболу и волейболу, которые состоятся в выходные дни.
Всего в состязаниях принимают участие четыре команды. Российский Военно-Морской флот представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124» и команда ВМС Республики Иран выступает на ракетном катере «Пейкан».
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