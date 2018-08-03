Штормовое предупреждение в Азербайджане внесло коррективы в программу международного конкурса «Кубок моря — 2018»

Напомним, что сегодня экипажам кораблей предстояло показать свои навыки в использовании спасательных средств на открытой воде. Теперь участникам соревнований придется ждать наступления благоприятных погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий в акватории Каспийского моря в районе Баку судейской коллегией конкурса «Кубок моря — 2018» было принято решение об изменении программы состязаний.

По причине усиления ветра с порывами до 18 метров в секунду третий эпизод международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» отложен и будет проведен после наступления благоприятных метеоусловий, так как он проводится на открытой воде.

Напомним, что в ходе текущего конкурсного дня экипажам кораблей предстояло показать свои навыки в использовании спасательных средств и тем самым завершить второй этап конкурса.

В настоящее время конкурсанты готовятся к товарищеским матчам по футболу и волейболу, которые состоятся в выходные дни.