Экипажи танков и боевых машин пехоты Балтийского флота отрабатывают форсирование водных преград

При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации в случае остановки танка или его затопления.

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области более 200 военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса приступили к занятиям по форсированию водных преград.

Механики-водители боевых машин пехоты БМП-2 отрабатывают на практике различные способы форсирования водных преград, среди которых — упражнения по входу, выходу из воды и вождению на плаву.

Кроме того, экипажи танков Т-72 выполняют одно из сложных упражнений боевой подготовки — подводное вождение.

При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Одновременно военнослужащие ремонтно-технических и инженерных подразделений отрабатывают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.