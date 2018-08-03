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Экипажи танков и боевых машин пехоты Балтийского флота отрабатывают форсирование водных преград
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Экипажи танков и боевых машин пехоты Балтийского флота отрабатывают форсирование водных преград 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации в случае остановки танка или его затопления.
На полигонах Балтийского флота в Калининградской области более 200 военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса приступили к занятиям по форсированию водных преград.
Механики-водители боевых машин пехоты БМП-2 отрабатывают на практике различные способы форсирования водных преград, среди которых — упражнения по входу, выходу из воды и вождению на плаву.
Кроме того, экипажи танков Т-72 выполняют одно из сложных упражнений боевой подготовки — подводное вождение.
При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.
Одновременно военнослужащие ремонтно-технических и инженерных подразделений отрабатывают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.
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