Ещё
Команда России стала лучшей в конкурсе «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Команда России стала лучшей в конкурсе «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основная специализация оружейников — ремонт и обслуживание военной техники.
Команда России стала победителем третьего этапа конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2018) «Мастер-оружейник», в рамках которого военнослужащие состязались в ремонте реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил в среду пресс-центр соревнований.
Основная специализация оружейников — ремонт и обслуживание военной техники.
На конкурсе нужно не только починить пушку, но еще и как можно быстрее доставить ее на условное поле боя. Военный КамАЗ тащит орудие через всевозможные препятствия.
В назначенной точке военнослужащие должны поразить мишени из гаубиц, реактивных залповых систем, гранатометов и пулеметов. Лучший результат у российской сборной, следом идут Казахстан и Узбекистан.
ТК «Звезда»: последние новости
Вертолёты Ка-29 Тихоокеанского флота в Приморье поразили цели, имитирующие надводные корабли условного противника Сегодня на конкурсе «Авиадартс-2018» стартовала летная программа Массовая высадка морского десанта под Калининградом: фото учений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео47
Названа неожиданная причина развода Петросяна25
Ученый передал НАТО данные о «Кинжале»291
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР41
Убийца Буданова умер в колонии71
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
04:35
«Волны-убийцы»: раскрыта тайна Бермудского треугольника
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение