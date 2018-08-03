Команда России стала лучшей в конкурсе «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ

Основная специализация оружейников — ремонт и обслуживание военной техники.

Команда России стала победителем третьего этапа конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2018) «Мастер-оружейник», в рамках которого военнослужащие состязались в ремонте реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил в среду пресс-центр соревнований.

Основная специализация оружейников — ремонт и обслуживание военной техники.

На конкурсе нужно не только починить пушку, но еще и как можно быстрее доставить ее на условное поле боя. Военный КамАЗ тащит орудие через всевозможные препятствия.