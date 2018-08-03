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В Дальневосточное ВОКУ поступили современные комплексы БЛА
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В Дальневосточное ВОКУ поступили современные комплексы БЛА 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксплуатация комплексов «Элерон-3СВ» возможна в любых климатических условиях Дальнего Востока. Они регулярно применяются в ходе боевой подготовки войск Восточного военного округа и хорошо себя зарекомендовали.
В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступило несколько комплексов беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3СВ».
Комплекс предназначен для круглосуточного ведения воздушной визуальной разведки. Навигация осуществляется с применением системы GPS\GLONASS, а также имеет систему магнитного курса. Конструктивно БЛА оснащены фото, видео— и тепловизионными камерами на борту и способны вести наблюдение в радиусе 50 километров от места запуска в дневных и ночных условиях.
Эксплуатация комплексов «Элерон-3СВ» возможна в любых климатических условиях Дальнего Востока. Они регулярно применяются в ходе боевой подготовки войск Восточного военного округа и хорошо себя зарекомендовали.
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