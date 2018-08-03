Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота проводят тренировки на крымских полигонах

Расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин систем залпового огня и минометных подразделений отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, сдали нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций.

На полигоне Ангарский прошли плановые мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота.

Расчеты гаубичной артиллерии, боевых машин систем залпового огня и минометных подразделений отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, сдали нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и смене огневых позиций.

В ходе тренировок были отработаны действия постов наблюдения и разведки, которые с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для совершенствования навыков по обнаружению целей и корректированию огня, а также по взаимодействию с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения.

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов и проводятся как в дневное, так и ночное время суток.