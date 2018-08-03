Массовая высадка морского десанта под Калининградом: фото учений

На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области провели плановое учение по высадке воздушно-морского десанта.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей и десантных катеров Балтийского флота на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».

Военнослужащие отработали задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника.

В ходе морской десантной операции вертолетами КА-27ПС на берег были доставлены группы инженерной разведки, которые провели разминирование участка побережья, обеспечив тем самым безопасную высадку главных сил морского десанта.

После того, как участок был очищен от мин и других взрывоопасных предметов, с больших десантных кораблей и катеров на бронетранспортерах БТР-82А высадились главные силы морского десанта — военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты.

В маневрах было задействовано свыше 10 надводных кораблей и катеров, которые отрабатывают ряд тактических учений в акватории Балтийского моря.

Кроме того, были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, около 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих.

Учение проводилось на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде.