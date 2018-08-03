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Массовая высадка морского десанта под Калининградом: фото учений
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Массовая высадка морского десанта под Калининградом: фото учений 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области провели плановое учение по высадке воздушно-морского десанта.
Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей и десантных катеров Балтийского флота на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».
Военнослужащие отработали задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника.
В ходе морской десантной операции вертолетами КА-27ПС на берег были доставлены группы инженерной разведки, которые провели разминирование участка побережья, обеспечив тем самым безопасную высадку главных сил морского десанта.
После того, как участок был очищен от мин и других взрывоопасных предметов, с больших десантных кораблей и катеров на бронетранспортерах БТР-82А высадились главные силы морского десанта — военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты.
В маневрах было задействовано свыше 10 надводных кораблей и катеров, которые отрабатывают ряд тактических учений в акватории Балтийского моря.
Кроме того, были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, около 20 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих.
Учение проводилось на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде.
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