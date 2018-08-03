Ещё
Румыния и Великобритания продолжат консультации по оборонному сотрудничеству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Румыния и Великобритания продолжат консультации по оборонному сотрудничеству 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бухарест, 3 августа /Синьхуа/ — Румыния и Великобритания продолжат консультации и стратегический диалог по оборонному сотрудничеству. Об этом в четверг здесь заявили министр обороны Румынии Михай Фифор и его британский коллега Гэвин Уильямсон.
М. Фифор на пресс-конференции после переговоров заявил, что приоритетной задачей Румынии в качестве государства-председателя ЕС в первой половине 2019 года станет продвижение совместной безопасности и обороны ЕС. По его словам, сотрудничество армий двух стран идет в позитивном режиме. Он одобрил присутствие британских военных кораблей в Черном море, заявив, что наличие сил стратегического партнера в данной акватории является мощным сигналом и гарантией безопасности в регионе.
Г. Уильямсон отметил важную роль Румынии в НАТО. Он высоко оценил проведенные Румынией совместные военные учения, размещение в стране системы ПРО НАТО, создание в Бухаресте штаба многонациональных сил НАТО в Юго-Восточной Европе. Он заявил, что у Румынии есть повод для беспокойства в связи с действиями России в черноморском регионе, при этом подчеркнул, что страна не останется одна в напряженной ситуации.
В настоящее время на боевом дежурстве в Румынии совместно с местными ВВС находятся 160 британских пилотов и техников и четыре истребителя «Тайфун». Они прибыли в Румынию в конце апреля текущего года и покинут страну 31 августа. Великобритания направляет свои самолеты в Румынию уже второй раз с прошлого года. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Грузии стартовали международные военные учения "Достойный партнер 2018" В Китае началось строительство корабля, заказанного Малайзией для выполнения миссий в прибрежной зоне Установить истинную причину исчезновения самолета рейса МН370 не удается -- отчет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник «Роскосмоса» передал НАТО данные о «Кинжале»222
Убийца Буданова умер в колонии44
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери109
Следствие доказало невиновность Цымбалюк-Романовской11
Соловьев призвал готовиться к удару США571
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
04:35
«Волны-убийцы»: раскрыта тайна Бермудского треугольника
Наука и техника Наука
00:47
Винокур резко отреагировал на скандал с Петросяном
Шоу-бизнес
03:55
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение