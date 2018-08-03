Румыния и Великобритания продолжат консультации по оборонному сотрудничеству

М. Фифор на пресс-конференции после переговоров заявил, что приоритетной задачей Румынии в качестве государства-председателя ЕС в первой половине 2019 года станет продвижение совместной безопасности и обороны ЕС. По его словам, сотрудничество армий двух стран идет в позитивном режиме. Он одобрил присутствие британских военных кораблей в Черном море, заявив, что наличие сил стратегического партнера в данной акватории является мощным сигналом и гарантией безопасности в регионе.

Г. Уильямсон отметил важную роль Румынии в НАТО . Он высоко оценил проведенные Румынией совместные военные учения, размещение в стране системы ПРО НАТО, создание в Бухаресте штаба многонациональных сил НАТО в Юго-Восточной Европе. Он заявил, что у Румынии есть повод для беспокойства в связи с действиями России в черноморском регионе, при этом подчеркнул, что страна не останется одна в напряженной ситуации.

В настоящее время на боевом дежурстве в Румынии совместно с местными ВВС находятся 160 британских пилотов и техников и четыре истребителя «Тайфун». Они прибыли в Румынию в конце апреля текущего года и покинут страну 31 августа. Великобритания направляет свои самолеты в Румынию уже второй раз с прошлого года. —0—