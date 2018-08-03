В Амурской области состоялось тактическое учение с подразделениями ВВО по нейтрализации НВФ с форсированием водной преграды

Замысел учения предусматривал выполнение ряда ситуационных задач, взятых из опыта современных военных конфликтов –— в мишенную обстановку были включены противотанковые расчеты ПТРК «террористов», крупнокалиберные пулеметы на машинах-пикапах и бронированная техника.

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области , отработали комплексные задачи по борьбе с условными террористами. В ходе учения было выполнено преодоление водной преграды с ведением боя и нейтрализация крупного незаконного вооруженного формирования на противоположном берегу.

Перед боем разведчики скрытно переправились через брод шириной более 200 метров и обезвредили охрану «бандитов» и поставили дымовую завесу прикрытия.

Далее по неприятелю начала работать артиллерия и другие огневые средства, под прикрытием которых переправились остальные силы штурмового отряда на бронетранспортерах БТР-80, боевых машинах пехоты БМП-2 и танках Т-72Б3.

Машины были заранее подготовлены для плава и ведения огня на воде. Танки преодолевали препятствие по дну озера глубиной около трех метров.

Замысел учения предусматривал выполнения ряда ситуационных задач, взятых из опыта современных военных конфликтов. В мишенную обстановку были включены противотанковые расчеты ПТРК «террористов», множество огневых точек, крупнокалиберные пулеметы на машинах-пикапах и бронированная техника.

В учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.