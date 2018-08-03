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В Амурской области состоялось тактическое учение с подразделениями ВВО по нейтрализации НВФ с форсированием водной преграды
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В Амурской области состоялось тактическое учение с подразделениями ВВО по нейтрализации НВФ с форсированием водной преграды 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Замысел учения предусматривал выполнение ряда ситуационных задач, взятых из опыта современных военных конфликтов –— в мишенную обстановку были включены противотанковые расчеты ПТРК «террористов», крупнокалиберные пулеметы на машинах-пикапах и бронированная техника.
Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, отработали комплексные задачи по борьбе с условными террористами. В ходе учения было выполнено преодоление водной преграды с ведением боя и нейтрализация крупного незаконного вооруженного формирования на противоположном берегу.
Перед боем разведчики скрытно переправились через брод шириной более 200 метров и обезвредили охрану «бандитов» и поставили дымовую завесу прикрытия.
Далее по неприятелю начала работать артиллерия и другие огневые средства, под прикрытием которых переправились остальные силы штурмового отряда на бронетранспортерах БТР-80, боевых машинах пехоты БМП-2 и танках Т-72Б3.
Машины были заранее подготовлены для плава и ведения огня на воде. Танки преодолевали препятствие по дну озера глубиной около трех метров.
Замысел учения предусматривал выполнения ряда ситуационных задач, взятых из опыта современных военных конфликтов. В мишенную обстановку были включены противотанковые расчеты ПТРК «террористов», множество огневых точек, крупнокалиберные пулеметы на машинах-пикапах и бронированная техника.
В учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.
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