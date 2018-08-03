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Танкисты ВВО на учении в Забайкальском крае отработали прорыв обороны условного противника
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Танкисты ВВО на учении в Забайкальском крае отработали прорыв обороны условного противника 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для более эффективного нанесения огневого поражения экипажи применили танковую карусель, а для дезориентации «неприятеля» использовали термодымовую аппаратуру для постановки дымовой завесы.
Танковые экипажи мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили боевые стрельбы на учебно-тренировочном комплексе Цугол в рамках тактического учения по ведению наступления.
Танкисты с применением штатного вооружения танков Т-72Б отработали задачи по ведению маневренного боя, в том числе были применены тактические приемы, в частности, «танковая карусель» и «танковые качели», основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.
Стрельбы были выполнены штатным артиллерийским выстрелом в условиях сложной тактической обстановки, подразделения условного противника заняли хорошо подготовленную оборону.
Экипажи выполнили фланговую стрельбу, боевую стрельбу с места и с ходу из танковой пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим живую силу, гранатометчиков и противотанковые установки.
Для более эффективного нанесения огневого поражения военнослужащие применили танковую карусель, в ходе учебного боя передний край обороны «противника» был прорван, для дезориентации «неприятеля» танкисты использовали термодымовую аппаратуру для постановки дымовой завесы.
В ходе активной части учения экипажи отработали вождение многотонных боевых машин по пересеченной местности, слаженность действий при ведении наступательного боя в составе танковых подразделений.
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