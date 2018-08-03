Ещё
Лётчики Северного флота выполнили воздушную разведку ледового поля в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лётчики Северного флота выполнили воздушную разведку ледового поля в Арктике 

ТК «Звезда» 3 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Лётчики пролетели над Баренцевым, Карским морями и морем Лаптевых, анализируя состояние ледовых полей. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне, в том числе и для гражданских судов.
Сегодня экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили плановый полет с целью получения информации о ледовой обстановке в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Лётчики пролетели над Баренцевым, Карским морями и морем Лаптевых, осуществляя воздушную разведку ледовых полей. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне, в том числе и для гражданских судов.
Полеты в арктических районах проходят в плановом режиме в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Выполняя полётное задание, экипажи самолётов совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Перед полётом экипажи прошли штурманскую подготовку в сложной метеорологической обстановке с учетом географического положения.
Особенностями самолетовождения в высоких широтах Арктики являются близость магнитного полюса Земли и, как следствие, большая величина магнитного склонения, наличие магнитных аномалий и магнитных бурь, во время которых распространение радиоволн становится неустойчивым, что ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортовых радиотехнических средств.
Полёты над Арктикой усложняет нестабильная метеорологическая обстановка, однообразие местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров. Во время таких полетов летчики существенно повышают уровень своей летной подготовки.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные летчики продемонстрировали свое мастерство в конкурсе «Авиамикс» В воскресенье продолжились праздничные мероприятия к 100-летию Восточного военного округа Безопасность участников международного конкурса «Инженерная формула» на воде обеспечивают военные водолазы
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США84
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком61
На «Нашествии» произошла трагедия166
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Петросян: гора с плеч свалилась93
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение