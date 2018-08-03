В Минобороны опровергли сообщения о прекращении поставок оружия Армении 

Информация о прекращении Россией поставок вооружения Армении в рамках 100-милионного кредитного соглашения не соответствуют действительности, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Фомин заявил журналистам во время церемонии закрытия соревнований «Воин содружества» в рамках Армейских международных игр, что «эти сведения являются недостоверными», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия якобы может отменить поставки оружия и военной техники Армении. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.