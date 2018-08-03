В ЮВО проведена проверка сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Во время учебного мероприятия основное внимание уделялось вопросам, связанным с организацией сбора сводных отрядов, оснащением их техникой и средствами ликвидации последствий ЧС.
В Южном военном округе (ЮВО) проведена проверка готовности к действиям по предназначению сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).
В ходе тренировки военнослужащие были подняты по тревоге и переброшены в условные районы сосредоточения, где прошли проверку готовности действовать в условиях меняющейся обстановки. Основное внимание уделялось вопросам, связанным с организацией сбора сводных отрядов, оснащением их техникой и средствами ликвидации последствий ЧС.
Всего в местах дислокации войск (сил) ЮВО на территории Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Республиках Армения, Южная Осетия и Абхазия более 7 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц тяжелой инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии и расчеты беспилотных летательных аппаратов, готовых к выполнению задач во взаимодействии с подразделениями МЧС. Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и служб радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединений и воинских частей округа.
В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф они первыми придут на помощь жителям гарнизонов, особенно отдаленных от крупных городов.