В ЮВО проведена проверка сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Во время учебного мероприятия основное внимание уделялось вопросам, связанным с организацией сбора сводных отрядов, оснащением их техникой и средствами ликвидации последствий ЧС.

В Южном военном округе (ЮВО) проведена проверка готовности к действиям по предназначению сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В ходе тренировки военнослужащие были подняты по тревоге и переброшены в условные районы сосредоточения, где прошли проверку готовности действовать в условиях меняющейся обстановки. Основное внимание уделялось вопросам, связанным с организацией сбора сводных отрядов, оснащением их техникой и средствами ликвидации последствий ЧС.

Южная Осетия и Всего в местах дислокации войск (сил) ЮВО на территории Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Республиках Армения Абхазия более 7 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц тяжелой инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии и расчеты беспилотных летательных аппаратов, готовых к выполнению задач во взаимодействии с подразделениями МЧС . Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и служб радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединений и воинских частей округа.

В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф они первыми придут на помощь жителям гарнизонов, особенно отдаленных от крупных городов.