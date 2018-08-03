Ещё
На «Нашествии» начала работу экспозиция Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Нашествии» начала работу экспозиция Минобороны 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: предоставлено Минобороны РФ
Экспозиция Вооруженных Сил Российской Федерации начала работу на фестивале "Нашествие", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"В период с 3 по 5 августа гости и участники фестиваля "Нашествие" смогут ознакомиться с новинками вооружения и военной техники, поступающими на оснащение российской армии. Для посетителей "главного приключения года" развернута тематическая выставка автомобильной и бронированной техники, работает полевой кинотеатр, и проводятся экскурсии по автономному полевому лагерю", — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый посетитель может попробовать сдать нормативы по физподготовке и пройти тестирование на уровень годности к военной службе и соответствие военно-учетной специальности.
Кроме того, 4 и 5 августа аккомпанировать выступлению рок-звезд будет группа высшего пилотажа "Русские витязи", которая выступит с получасовой программой.
Также на экспозиции ВС РФ для всех желающих проводятся любительские футбольные матчи, на которых команды рок-фанатов и музыкантов смогут посоревноваться с "военно-полевой" сборной, состоящей из механиков-водителей, стрелков-наводчиков, связистов и военных поваров, обеспечивающих работу выставки.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В метро обнаружили предвестника суперэпидемии15
Соловьев призвал готовиться к удару США633
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью816
Украина забыла про свой День ВДВ и отметила по-российски51
Как прошел день ВДВ59
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
01:00
Фриске обрушилась на Малахова
Шоу-бизнес
00:50
Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику
В мире
00:30
Samsung случайно рассекретила новый смартфон
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение