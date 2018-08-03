В Хабаровске пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию Восточного (Дальневосточного) военного округа

4 и 5 августа в Хабаровске состоятся мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия Восточного (до 2010 года — Дальневосточного) военного округа.

4 августа в 12:00 представители командования Восточного военного округа, местных органов власти, ветераны и почетные гости возложат цветы к Мемориалу воинам-дальневосточникам, павшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Славы.

В 15:00 в Городском дворце культуры состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 100-летию округа. В фойе ГДК будут развернуты тематические выставки.

5 августа состоятся церемонии возложения цветов к памятникам Маршалам Советского Союза А. М. Василевскому и Р. Я. Малиновскому.

В 11:30 на стадионе имени Ленина (на площади перед ледовым дворцом) начнется праздничное театрализованное представление «100 лет на страже восточных рубежей России », посвященное юбилею округа. Жителей города ждут показательные выступления роты почетного караула, военнослужащих подразделений специального назначения Восточного военного округа, концертные номера профессиональных и самодеятельных артистов, выставка исторического и современного вооружения, военной техники. В частности, вниманию будет представлен восстановленный специалистами ВВО американский танк «Шерман» времен Второй мировой войны.

Изюминкой шоу станет пролет над Амуром боевой авиации — многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35, истребителей-бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52, транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ.

В торжественных мероприятиях примут участие представители командования Восточного и Дальневосточного военных округов разных лет, представители местных органов власти, общественных организаций, ветераны, почетные гости.

Справочно: