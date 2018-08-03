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Пятничный улётный фоторепортаж: смотрим, как взлетают и приземляются самолёты в Кольцово
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Пятничный улётный фоторепортаж: смотрим, как взлетают и приземляются самолёты в Кольцово 

e1.ru 3 августа 2018
Фото: e1.ru
Вечер пятницы — такое время, когда хочется думать об отпуске и отдыхе. Мы решили хоть как-то приблизить вам это золотое время и показать этот романтичный фоторепортаж. Сегодня аэропорт Кольцово пригласил к себе фотографов разных СМИ и устроил самолётам фотосессию. Кадры нашего фотографа Максима Воробьёва получились очень романтичными и летящими. Предлагаем вам представить в одном из этих самолётов себя, летящими на море.
Кстати, о самолётах. Вчера мы вам рассказывали про девушку-авиатехника, которая занимается ремонтом самолётов.
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