Пятничный улётный фоторепортаж: смотрим, как взлетают и приземляются самолёты в Кольцово

Вечер пятницы — такое время, когда хочется думать об отпуске и отдыхе. Мы решили хоть как-то приблизить вам это золотое время и показать этот романтичный фоторепортаж. Сегодня аэропорт Кольцово пригласил к себе фотографов разных СМИ и устроил самолётам фотосессию. Кадры нашего фотографа Максима Воробьёва получились очень романтичными и летящими. Предлагаем вам представить в одном из этих самолётов себя, летящими на море. Кстати, о самолётах. Вчера мы вам рассказывали про девушку-авиатехника, которая занимается ремонтом самолётов.