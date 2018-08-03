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Минобороны будет готовить робототехников
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Минобороны будет готовить робототехников 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В военных вузах в ближайшее время появится новое направление подготовки офицеров — «Робототехника военного и специального назначения». Работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) уже завершены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Курсанты будут учиться по 10 направлениям пять лет и получат квалификацию «инженер». Специалисты смогут управлять и проектировать боевых роботов. Речь идет о самом разном спектре аппаратов — от беспилотных летающих до подводных. Список учебных заведений, где откроется прием на специальность, будет определен в ближайшие месяцы. Министерство образования планирует начать подготовку студентов с 1 сентября 2019 года.
По словам одного из разработчиков ФГОС — зампредседателя ФУМО, доцента МГТУ имени Баумана Алексея Малолеткова, стандарт имеет две составляющие — военную и гражданскую. Со стороны военных основным разработчиком были научные сотрудники Академии РВСН имени Петра Великого. Обычные вузы будут готовить специалистов по гражданской части, а военные — по военной. В последние годы Минобороны уделяет пристальное внимание созданию и развитию боевых робототехнических комплексов. В Сирии сейчас тестируется 10-тонный боевой робот «Уран-9», предназначенный для дистанционной разведки и огневой поддержки войск. Эта машина была представлена широкой публике на параде на Красной площади 9 мая вместе с роботом «Уран-6». Последний предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, горных и мелколесистых территорий. Подробнее — в материале «Известий»: Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике
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